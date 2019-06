© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese raggiuge gli obiettivi stagionali da neopromossa e ora pensa a migliorarli. Squadra giovane guidata da un capitano altrettanto giovane e in grado di mantenere unito lo spogliatoio: il centrocampista classe ’93 Daniele Filippi racconta la stagione trascorsa e molto altro...«Il mio esordio in prima squadra c’è stato all’età di 18 anni, con la maglia della mia città, ovvero Monterotondo, proprio in serie D: motivo di orgoglio e grande soddisfazione personale. Successivamente sono passato con La Sabina, squadra con la quale ho disputato tre stagioni (una in Eccellenza e due in Promozione), qui ho trascorso anni molto belli. Dopodiché sono andato a giocare a Santa Severa in Promozione con la quale abbiamo sfiorato i playoff arrivando quarti al termine della stagione. Infine sono arrivato al Passo Corese, con cui ho disputato quattro stagioni: insomma la squadra dove ho giocato di più».«Sì, ma è stata dura. Abbiamo trovato un girone equilibrato con squadre davvero molto forti che si sono contese la vittoria del campionato fino all’ultima giornata. Il nostro obiettivo era quello di centrare la salvezza in tranquillità senza soffrire troppo e così è accaduto. Abbiamo disputato una buona stagione e tutti i sacrifici fatti ad agosto sono stati ripagati. Ce la siamo giocata sempre con tutte le squadre, facendo anche qualche scherzetto alle formazioni al vertice della classifica. Sono molto soddisfatto».«Con il mister molto buono: già ci conoscevamo e quando ho appreso la notizia che sarebbe stato lui l’allenatore sono stato molto felice. Bravo sia come allenatore che dal punto di vista umano. È un tecnico giovane e riesce a mettersi nei panni dei ragazzi, è riuscito a gestire un gruppo molto giovane. Il rapporto con i compagni è stato ottimo: eravamo un bel gruppo, giovane in cui però sono stati inseriti giocatori esperti. Voglio citare gli “anziani”: Leonardo Terracina, Christian Mechelli sono stati fondamentali grazie alla loro esperienza».«Una bella soddisfazione e motivo d'orgoglio. È un piacere per me rappresentare la squadra del Passo Corese che in passato ha raggiunto traguardi importanti nel calcio regionale. D’altro canto la fascia di capitano dà molte responsabilità a chi la indossa e spero di essermi comportato in maniera adeguata e di aver dimostrato di meritarla».«Sono stati tutti bravi e importanti per raggiungere il nostro obiettivo. È sempre fondamentale trovare under all’altezza perché spesso sono proprio l’ago della bilancia all’interno di una squadra. Voglio menzionare in particolare Daniel Caprioli e Mattia Varsalona i quali hanno lavorato benissimo per tutta la stagione e hanno avuto una crescita importante dall’inizio dell’anno. Personalmente sono contrario alla categoria under, penso che sia solo una forzatura per far giocare i giovani. Spesso succede che qui giovani vengono impiegati per 2-3 anni poi vengono messi da parte. Penso che un giovane debba giocare se dimostra di essere bravo».«Ancora non so quello che farò, la precedenza ce l’ha il Passo Corese. A breve parlerò con la società per conoscerne i programmi. Per il momento mi riposo e ricarico le pile».