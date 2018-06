di Samuele Annibaldi

RIETI - Daniela Ciampitti approda alla finalissima del Sanremo Rock & Trend Festival in corso di svolgimento al Teatro Ariston. La cantante di Casperia, che ha vinto (prima assoluta) la selezione nel Lazio è poi le selezioni con le eliminatorie in corso da martedì a Sanremo è rientrata insieme alla band che la accompagna tra le 16 finaliste che si contenderanno questa sera la vittoria finale.



Nella tarda serata di ieri il responso della giuria che ha scelto anche la Ciampitti per la finalissima del Sanremo Rock. Si tratta dell'ennesima incoronazione del talento di Daniela Ciampitti, una voce che incanta, balzata tre anni fa agli onori della cronaca vincendo il Talent Show di Canale 5 "The winner is" condotto da Gerry Scotti.



Da quel momento solo successi per Daniela, infatti dopo il Talent di Canale 5 ha vinto per due anni di seguito il titolo Best Pop Music all'Akademia di Los Angeles. Attualmente già finalista al contest Sanremo Rock. Dopo il trampolino di lancio di The winner is, ha iniziato la sua produzione discografica mietendo successi.

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA