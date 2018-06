di Fabiana Battisti

RIETI - Al via domani “Proteggiti dai colpi bassi”, questo l'ironico e accattivante nome della campagna informativa - siglata Lilt - lanciata per la prevenzione oncologica e tutta rivolta al maschile. La Lega italiana intende infatti lottare ancora una volta in anticipo contro il tumore della prostata, invitando tutti gli interessati a rivolgersi alla Sezioni provinciali.

Per permettere una partecipazione attiva all'iniziativa tanto importante, la Sezione provinciale di Rieti, in via dei Salici 65, aprirà il suo ambulatorio nel pomeriggio di domani,14 giugno, contando sulla presenza del dott. Piero De Carli, primario urologico del San Camillo. Il laboratorio Igea resterà a disposizione di soci Lilt e non per il PSA gratuito.



E proprio nei giorni scorsi la sede provinciale ha ospitato un’affollata assemblea, in cui il presidente dott. Enrico Zepponi ha presentato a soci e ospiti accorsi i professionisti, messisi a disposizione della Sezione LIlt per svolgere la loro attività volontaria e gratuita.

La moderatrice d'eccezione per l'incontro, coordinato dal vice presidente Flavio Fosso, è stata la dr.ssa Maria Grazia Morandi dirigente medico Uoc oncologia medica, mentre in rappresentanza dell'Amministrazione l'assessore Giovanna Palomba ha sostenuto l'attenzione comunale alle esigenze del volontariato.

Tra i dottori volontari Lilt sono intervenuti la psicologa dr.ssa Maria Costanza Ciancarelli, che ha parlato dello sportello di ascolto per malati oncologici e dei colloqui di supporto psicologico; la biologa nutrizionista dr.ssa Francesca Donati per i corretti stili alimentari legati alla prevenzione e il dott. Carmine Sicuranza, che ha parlato delle tecniche di rilassamento, omeopatia, fitoterapia, nutrizione in oncologia e agopuntura applicate alla prevenzione.

Infine sono stati evidenziati dal presidente Zepponi i rilevanti e soddisfacenti risultati raggiunti grazie all'intensa attività di giugno, sia nell’ambulatorio sezionale sia in quello itinerante.

