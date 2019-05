© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Amore per la fotografia e per i piccoli borghi sono gli ingredienti fondamentali di “Mostre Diffuse Fotografia 2019”, manifestazione che dall’11 al 19 maggio animerà i centri storici di Magliano Sabina e Foglia. Mostre fotografiche, incontri, dibattiti, contest, spettacoli musicali, passeggiate nella natura e gastronomia tipica arricchiranno il programma dell’evento.Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa è promossa e organizzata da Bycam Fotografia di Teresa Mancini e da Riccardo Cattani, con il supporto dell'assessorato alla Cultura del Comune di Magliano e il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Rieti e della Camera di Commercio di Rieti. All’evento collaborano anche Ostello Magliano Sabina, Mirabilis Teatro Societas, ProLoco Magliano Sabina, Associazione centro ricreativo anziani, Cantina dei Colli Sabini, Il Ventaglio, PostCart, Foto Video Mecarini, IgersRieti, European Development Consulting srl.“Anche per questa quinta edizione – spiega l’organizzatrice Teresa Mancini - teatro di mostre ed iniziative saranno i locali dismessi del centro storico di Magliano, ma da quest'anno abbiamo deciso di coinvolgere l’antico e meraviglioso borgo di Foglia (inserito tra i borghi più belli d’Italia), dove saranno allestite gallerie fotografiche temporanee, incentivando così la diffusione della cultura dell’immagine come momento di aggregazione e confronto attraverso un format, quello di Mostre Diffuse, che si sta rivelando di notevole interesse per il pubblico”.