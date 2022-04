Rieti da applausi: batte il Lornano Badesse (2-0) e resta in corsa per la salvezza. Decisivi Vari e Tortolano. Foto

RIETI - Bello, convincente, ma soprattutto vincente. Il Rieti impone la legge dello “Scopigno” anche al Lornano Badesse con un gol per tempo: Vari prima e Tortolano (su rigore) poi, per un 2-0 che per certi versi va anche stretto agli amarantoceleste, ieri in versione “All Blacks”.

Ma la notizia del giorno è che allo stadio tornano, finalmente, gli applausi dei sostenitori reatini, che apprezzano l'impegno e lo spirito battagliero dei giocatori in campo.

Tre punti, quelli conquistati dalla formazione di Alessandro Boccolini, che allungano la striscia utile a tre gare consecutive, il modo migliore per preparare il derby pre-pasquale di giovedì contro la Flaminia Civita Castellana. In classifica, però, resta tutto invariato perché le avversarie dirette vincono tutte, ad eccezione dell’Unipomezia (ko a Trestina) e il Foligno (1-1 con lo Scandicci) e la salvezza diretta resta a quattro lunghezze di distanza.