RIETI - C'è anche il centrocampista reatino Christian D'Urso tra i calciatori della Roma che ieri hanno risposto alla convocazione del club giallorosso, ritrovandosi a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche per-ritiro. D'Urso, classe '97, rientrato per fine prestito dalla sfortunata parentesi greca vissuta con la maglia dell'Apollon Smyrnis - arrivato ultimo con appena 10 punti nella Super League ellenica - è a disposizione del neoallenatore giallorosso "Zorro" Fonseca e nei prossimi giorni insieme al suo procuratore, capirà se può finalmente rientrare nei piani della prima squadra o se verrà nuovamente girato in prestito.

Nelle ultime due stagioni, D'Urso ha vestito le maglie di Latina, Ascoli e Carpi, pirma dell'Apollon, non prima di aver centrato lo scudetto Primavera contro la Juventus al Mapei Stadium nella stagione 2015/2016.