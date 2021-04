La cantautrice cylvia fa il bis: ecco il brano “Fino alle 6”

RIETI - Dopo l'esordio con "Finestrino", uscita lo scorso gennaio, la reatina Silvia Conti continua ad emozionare i suoi sostenitori con un altro pezzo toccante ed introspettivo.



S'intitola "Fino alle 6" la seconda fatica di cylvia, questo il nome d'arte della 22enne, che con il nuovo brano ha già raccolto diversi click e commenti di ascoltatori commossi.

«La canzone parla di una storia d’amore che finisce e della sensazione di malinconia, ma anche di rassegnazione, che questa conclusione ci può lasciare» spiega cylvia, ricordando anche i giorni di lockdown che hanno fatto da cornice alla stesura del testo.

Così nasce una canzone molto introspettiva, che tra le righe svela qualcosa anche sulla personalità dell'autrice: «Credo che, se dovessi scegliere i versi più importanti del brano sarebbero: “urlo con l’inchiostro tutto il mio rancore, tatuato su un foglio così forse le scordo quelle nostre parole riempite d’orgoglio” - afferma la cantautrice, ammettendo - Sono il tipo di persona che esprime i propri sentimenti meglio attraverso carta e penna piuttosto che a voce».

Niente è lasciato al caso neanche sul piano musicale, per il quale cylvia si è avvalsa dell'aiuto dell'artista milanese "PEACE", rimasto stregato dalla voce della reatina: «Abbiamo lavorato un po' a distanza e un po’ insieme, per poi registrare nel suo studio - racconta - È stato molto bello, un’esperienza sicuramente diversa dal solito».

Non resta che passare per le piattaforme digitali e ascoltare "Fino alle 6", (disponibile ai link https://youtu.be/DxoXkAkUoAw e https://open.spotify.com/track/47fn7AXB3BexoV12lOoX5p?si=3MH1Y29vRg6yWqCgxgHXDA&utm_source=copy-link ) in attesa di ulteriori novità dai canali social di cylvia.



