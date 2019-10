RIETI - Manifestazione rumorosa ma pacifica messa in atto da un gruppo di cittadini Curdi residenti a Rieti, radunatesi in piazza della Prefettura, davanti al Palazzo del Governo, intorno alle 17.



I cittadini Curdi residenti a Rieti hanno srotolato due striscioni, in uno frasi contro il presidente della Turchia Erdogan, e hanno poi intonato alcuni cori in onore dei fratelli Curdi che stanno combattendo a confini del territorio siriano e contro il governo di Ankara.