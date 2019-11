RIETI - Dopo settimane di silenzi e di pensieri affidati al suo legale, il presidente del Rieti Riccardo Curci torna a proferire parola e lo fa attraverso una stringata nota stampa con la quale invita i tifosi a sostenere la squadra, domenica allo stadio.



"Nelle scorse settimane i nostri ragazzi non hanno passato un periodo sereno - scrive Curci - . Ora, hanno ancor più bisogno di tutti noi. Vi aspetto numerosi domenica contro il Catania, per essere vicini, tutti insieme, alla squadra della nostra città. Con Rieti per Rieti".

