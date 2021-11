Giovedì 25 Novembre 2021, 00:10

RIETI - C’è anche Rieti, con la sua cucina e i prodotti tipici, tra i partecipanti della Settimana della cucina italiana nel mondo. La brigata di cucina, con lo chef Elia Grillotti in testa, sono volati in Armenia, ospiti dell’ambasciata a Erevan. Con lui Pierandrea Giagnoli, Laura Marciani e Patrizio Paolucci. Il tema centrale è stato quello della tradizione, ma soprattutto la grande possibilità per alcune eccellenze dell’enogastronomia reatina di farsi conoscere attraverso le ricette preparate dai quattro cuochi di Federcuochi Rieti: tradotto, vuol dire anche la possibilità di aprire nuovi canali di vendita per le aziende che hanno partecipato con i loro prodotti. «Quest’anno è stata la volta dell’Armenia - racconta il presidente della sezione locale dell’associazione, Elia Grillotti - ma è un progetto a cui abbiamo aderito da anni e che ci ha permesso di far conoscere usi, costumi e tradizioni e prodotti tipici del nostro territorio già in molte parti del mondo. Siamo stati a Tokyo, Tunisi, Londra, Mumbai, Calcutta, e tante altre città».

L'obiettivo

«L’evento - prosegue Grillotti - consiste nella preparazione di cene di gala nelle Camere di commercio italiane all’estero o, come in questo caso, nelle ambasciate italiane. L’ambasciatore in Armenia, Alfonso Di Riso, si è dichiarato entusiasta della riuscita della serata e si è parlato già di diverse altre serate simili che presto organizzeremo». «I cuochi - afferma Elisabetta Occhiodoro - presidente del comitato gemellaggi e relazioni internazionali - sono sempre disponibili per le tante attività volte a far conoscere Rieti e le sue eccellenze».