RIETI - «Fai quello che puoi con quello che hai, senza scuse, ma resta a casa e stiamo uniti virtualmente». E’ il messaggio di Antonello De Angelis, fondatore del box CrossFit Sabina che ripete ai suoi ragazzi dal 9 marzo. Da quando sono usciti i primi decreti per contenere i contagi da Coronavirus, Antonello ha dovuto abbassare le serrande della sua palestra a Poggio Mirteto Scalo e oltre a se stesso deve pensare ai suoi ragazzi.«La nostra routine è stata completamente stravolta - spiega Antonello De Angelis - e siamo stati catapultati in una nuova realtà, costretti ad adattarci di giorno in giorno. Tenersi in forma, continuare ad allenarsi ai tempi del Covid-19 è importante, soprattutto in un momento di forti privazioni».Coach Nello, cosi è conosciuto nell’ambiente, non si è perso d’animo e insieme ai suoi collaboratori, ha subito attivato un sistema di “Remote Smart Training”, ossia un sistema di allenamento a distanza gratuito per tutti, sia i soci che per chiunque ne voglia usufruire. Ogni giorno infatti, il Wod (allenamento del giorno) viene pubblicato sul sito internet www.crossfitsabina.com e sui propri canali social.«Gli allenamenti - prosegue il coach - finalizzati a dare un ampio stimolo, sono accessibili a chiunque, in quanto non prevendono l’utilizzo di particolari attrezzi e sono strutturati per eseguire un potenziamento completo a corpo libero o con l’utilizzo di oggetti facilmente reperibili in casa. I movimenti e tutte le informazioni di cui si ha bisogno vengono spiegati tramite social, mostrando le varie tipologie di esercizio ed evidenziando la corretta esecuzione. CrossFit Sabina per molti non è solo una palestra, ma una grande famiglia e come tale ci si aiuta a vicenda per superare questo momento, infatti tra i soci è partita spontaneamente una catena di solidarietà per contribuire al mantenimento del box». Coach Nello ha contraccambiato all’affetto dimostrato, dando la possibilità di prendere alcuni attrezzi e portarli a casa da parte degli atleti.«Le difficoltà oggettive - racconta Antonello De Angelis - ci stanno forgiando profondamente nel corpo e nell’animo e sono certo che grazie a questo spirito di comunità che ci protegge, ne trarremo un insegnamento positivo e sapremo affrontare al meglio i giorni che ci separano dal tornare a riabbracciarci e darci un pugnetto alla fine di questo lungo Wod».Per seguire CrossFit Sabina sui canali ufficiali: www.crossfitsabina.com e c’è una pagina facebook e Instagram. Ulteriori info: 3803185039 (Antonello).