I cronometristi reatini in servizio al campionato mondiale di rally

RIETI - Prestigioso ed impegnativo incarico per i Cronometristi Reatini chiamati a far parte dell’Equipe Nazionale della Federazione Italiana Cronometristi che si occuperà del servizio di cronometraggio nella tappa italiana del Wrc Campionato Mondiale Rally in programma, come di consueto, in terra di Sardegna dall’1° al 4 giugno.

Quattro Cronometristi Ufficiali della Asr Rieticrono, insieme ai circa 40 operatori della Squadra Nazionale, svolgeranno il servizio di Timing operando nelle postazioni di Finish e Stop su 4 delle 19 prove speciali programmate per il 6° Round del Mondiale Rally che, dopo la tappa in Portogallo e prima di quella in Kenia, approda in Italia.

L’Asd Rieticrono diretta dal Presidente Marco Di Fazi coadiuvato dai Consiglieri Simona Angelucci – Andrea Bianchetti – Joanna Trebicka – Marino Di Gregorio è una Associazione Sportiva composta da 25 elementi tra Ufficiali e Benemeriti, è affiliata alla Federazione Italiana Cronometristi e svolge attività di cronometraggio con elaborazione dati e classifiche in varie discipline sportive.

Dopo questo considerevole evento saranno molteplici e diversi tra loro gli impegni per i crono reatini nei prossimi giorni tra cui: la copertura di alcune prove cronometrate della 1000 Miglia 2023 il 14 giugno giorno in cui la leggendaria Corsa di Auto Storiche transiterà proprio a Rieti per il controllo orario presso il piazzale del PalaSojourner e il giorno successivo nello splendido scenario del Lago di Bolsena, il servizio per una importante manifestazione internazionale di equitazione a Rocca Sinibalda, i campionati regionali di ciclismo su pista presso il Velodromo di Forano, i servizi per campionati regionali e nazionali di Enduro per lo svolgimento dei quali l’Associazione dispone del sistema di rilevamento tempi con i transponder e lo storico appuntamento, in programma il primo fine settimana di luglio, con la 58^ Rieti Terminillo Coppa Bruno Carotti di velocità in salita valevole per Civm.

Tutto questo in attesa che riprenda a pieno regime l’attività agonistica allo Stadio Raul Guidobaldi, dove sono in corso da parte del Comune di Rieti i lavori di rifacimento della nuova pista e presso il quale l’Asd Rieticrono si occupa del rilevamento dei tempi ufficiali nelle numerose manifestazioni di livello sia regionale che nazionale organizzate, come sempre, dalla Fidal di Rieti e dalla Studentesca Andrea Milardi società sportiva leader del movimento Italiano di Atletica Leggera.