RIETI - Crolla una cantina nel centro storico di Corese Terra. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i residenti del centro. Il crollo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 maggio. Che potesse esistere un rischio in tal senso era noto, visto che una parte del borgo che ospita anche l'università agraria sede dell'avis e della banda comunale, era stata transennata e resa inaccessibile.



Sul tema, il 3 aprile il capogruppo di Farainmovimento, Giorgio Giovannelli, aveva presentato un'interpellanza che, tuttavia, non è stata inserita nell'ordine del giorno del consiglio per dare spazio alla discussione del bilancio. «Nell'interpellanza - sostiene Giovannelli - avevo chiesto al sindaco una valutazione urgente della situazione per trovare una soluzione e scongiurare quanto poi avvenuto ieri».

Giovedì 24 Maggio 2018



