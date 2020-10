Npc Rieti, pesano le assenze nel ko contro la Stella Azzurra: finisce 85-72 la sfida di Supercoppa con i romani

RIETI - Crollo della Npc Rieti nella seconda uscita ufficiale della stagione. I reatini perdono 85-72 la gara di Supercoppa contro la Stella Azzurra. Reatini in gara solo per un quarto, poi naufragio nel secondo tempo con i romani arrivati vicini al +20. Nel primo tempo bene solo Stefanelli con 13 punti in 20 minuti, poi crescono Pepper e Taylor, ma non basta. Per Rossi pesanti assenze di De Laurentiis e Sanguinetti, con Tommasini a mezzo servizio per un problema fisico.

