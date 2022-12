Croci di vetta in Appennino, tutto pronto per la presentazione del volume di Ines Millesimi

RIETI - Sabato 17 dicembre alle ore 16.30 presso l’Aula Magna di Sabina Universitas – Corso di Scienze della Montagna (ex Istituto Geometri, via A. Maria Ricci 35, Rieti) si terrà l’evento di presentazione del volume di Ines Millesimi Croci di vetta in Appennino (Ed. Ciampi, 300 pp., 330 illustrazioni a colori). Oltre all’autrice, storica dell’arte e Dottoranda presso l’Università della Tuscia, interverranno lo scrittore Erri De Luca, il Prof. Bartolomeo Schirone già Direttore del Corso di Scienze della Montagna e ordinario di Selvicoltura e Assestamento forestale dell’Università della Tuscia, il Prof. Marco Valentini Consigliere di Stato, Università Cattolica di Milano, Prof. Mauro Varotto Responsabile del Gruppo Terre Alte-Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, Università di Padova, infine Antonio Pica PhD student dell’Università della Tuscia. L’organizzazione dell’incontro è del Club 2000 m, con Francesco Mancini moderatore del convegno.

Il tema qualche giorno fa è stato illustrato da Ines Millesimi in occasione della Giornata Internazionale della Montagna che si è tenuta il 12 dicembre nella Città del Vaticano, nell’ambito di un importante convegno internazionale promosso dal Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede insieme al Segretariato della Mountain Partnership della Fao, con la collaborazione del Cai e di Giovane Montagna. Quest’anno la Giornata è stata dedicata alle donne in montagna, in riconoscimento al ruolo cruciale delle donne per la conservazione delle tradizioni e per la diffusione delle conoscenze legate alle montagne in epoca di cambiamenti climatici e minaccia della biodiversità.

Il volume Croci di vetta in Appennino è il primo catalogo in Italia per fasce altimetriche con mappe cartografiche e microstorie delle stratificazioni di croci, con un taglio transdisciplinare e un approccio laico. Partendo dai Monti Reatini dai 1200 metri di quota, cuore della ricerca poiché il corso universitario di Scienze della Montagna ha sede a Rieti, l’analisi è spaziata sulle cime della dorsale appenninica a partire dai 2000 metri di quota, dall’Appennino Tosco-Emiliano fino a quello Lucano. Si è costruito un grande puzzle inseguendo tracce di una nuova geografia di spazi e simboli che si incontrano su un buon numero delle montagne italiane. Molte e complesse le domande a cui il volume tenta di rispondere, altrettanto ampie le riflessioni che propone: sul significato nel passato e nel presente di segni antropici in cima alle vette, sul potenziale impatto ambientale sul paesaggio montano, sull’utilità di questi simboli in montagna al di là di ogni credo religioso, sulla regolazione globale del territorio. Allo scopo hanno dato una valida e competente collaborazione molti soci del Cai e del Club 2000 m, ma anche Parchi naturali e Aree protette.

I vertici delle montagne restano il luogo più affascinante del contatto tra cielo e terra; una volta raggiunta la cima, si può solo scendere. Questo studio si rivolge anche a chi non ha provato l’esperienza di uno sguardo in vetta e al lettore di libri in cerca di un punto di vita insolito sul tema del Sacralità e sulla forma della croce –segno primario - partendo dalla storia dell’arte. Con due acquerelli inediti dell’illustratore Nicola Magrin, il libro si avvale dell’originale prefazione di Erri De Luca e della postfazione ironica di Paolo Cognetti, di cui a breve uscirà il film tratto dal suo successo editoriale «Le otto montagne». Il volume è patrocinato dall’Università della Tuscia, dal Cai - Comitato Scientifico Centrale Gruppo Terre Alte e dal Club 2000 m. Per ulteriori info: crocidivetta@gmail.com