Cri Rieti apre le porte ad aspiranti volontari col nuovo corso base 2023. Open day il 14 gennaio

RIETI - Per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana occorre aver compiuto almeno 14 anni ed avere la volontà di aderire ad un movimento e ad un’associazione che ha oltre 150 anni di storia. Molti conoscono la Croce Rossa solo sotto la sua veste assistenziale quando, in realtà, lo spettro delle iniziative è molto più ampio. Infatti, oltre ad operare in ambito sanitario, attraverso il trasporto infermi e l’assistenza a manifestazioni e grandi eventi, svolge molti altri servizi nel mondo del Volontariato. Raccolte solidali, Distribuzione Alimentare, Sportello Sociale, aiuto psicologico, Protezione Civile, Raccolta Sangue, raccolte fondi e campagne informative rivolte ad adulti e bambini, sono solo alcune delle attività che quotidianamente la CRI mette in campo! Un’Associazione mossa da Principi solidi e secolari, che assicura un aiuto costante, richiede un impegno serio da parte di tutti i soci iscritti.

E’ per questo che vengono sovente organizzati corsi di preparazione, aggiornamento ed approfondimento, che puntano a costituire un gruppo unito e preparato! Il percorso formativo d’accesso, a cui bisogna prendere parte per acquisire le conoscenze basilari per diventare Volontario è costituito da diverse materie tra le quali spiccano il Primo Soccorso ed il BLS, lo studio delle norme afferenti alla sicurezza sul lavoro, le conoscenze del DIU (Diritto Internazionale Umanitario) e rudimenti delle leggi riguardanti la Protezione Civile. Anche gli aspetti pratici non vengono tralasciati con la doverosità di imparare e saper utilizzare le Manovre Salvavita nell’adulto e nel lattante. Saper allestire una tenda, gestire il centralino, guidare mezzi speciali, imparare a parlare in codice per radio, prestare un Soccorso Avanzato, sono solo alcune delle competenze che acquisiscono i Volontari con il passare del tempo! Un’associazione che è mossa da Principi fondamentali e riconosciuti a livello Internazionale. Non occorre dimenticare che entrando come Volontario nella Croce Rossa Italiana, si avrà anche la possibilità di fare richiesta di arruolamento presso il Corpo delle Infermiere Volontarie o nel Corpo Militare CRI, con possibilità di brillanti carriere nel mondo del Volontariato attivo.

Il prossimo corso d’accesso sarà attivato a breve: per effettuare una preiscrizione è possibile visitare il sito https://gaia.cri.it/ e cliccare sul form “Aspirante volontario”. In tal modo, senza impegno, al momento dell’attivazione del percorso formativo all’interessato/a arriverà una comunicazione via mail.

Il giorno 14 Gennaio dalle ore 17:00 presso la sede, del Comitato della Croce Rossa Italiana di Rieti, situata in Via Salaria per L’Aquila snc, si svolgerà la presentazione del nuovo corso base, durante la quale sarà possibile avere informazioni dettagliate sulle attività che svolgiamo sul territorio ed ascoltare le esperienze dei Volontari, che già fanno parte del mondo CRI.