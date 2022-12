Cri Rieti al Perseo con screening gratuiti e manovre salvavita dall'8 al 24 dicembre

RIETI - Dall’8 al 24 dicembre i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti saranno presenti presso il Centro Commerciale il Perseo per donare la propria professionalità con dimostrazioni sulle manovre salvavita e screening gratuiti. Ma saranno tanti i servizi che vedranno all’opera sia i volontari, sia le Infermiere Volontarie, che renderanno più ricco (di cuore) questo ultimo mese dell’anno. Quindici giorni di allegria con gli eventi organizzati dal Centro Perseo, iniziati Domenica 4 dicembre, ma anche di salute con le vitali maglie rosse che troverete negli stand dedicati alla CRI Rieti!

Ecco gli appuntamenti con la Croce Rossa di Rieti:

Giovedì 8 dicembre: dalle 10 alle 13 le Infermiere Volontarie eseguiranno screening gratuiti del diabete, dell’ipertensione arteriosa e il calcolo del BMI; dalle 16 alle 20 si potrà assistere alle dimostrazioni sulle manovre salvavita e/o di Primo Soccorso. Il tutto offerto da figure altamente formate, che sanno operare e anche salvare una vita! Durante la giornata sarà possibile acquistare i Panettoni Solidali della Croce Rossa Italiana!

Sabato 17 dicembre: dalle 9 alle 20, gli operatori CRI si sposteranno presso il supermercato Conad per la raccolta di generi alimentari, che saranno donati all’Emporio equo solidale (in via…….), un punto di riferimento per coloro che stanno vivendo condizioni di difficoltà che, con un piccolo gesto da parte di tutti, possono essere meglio sostenuti.

Domenica 18 dicembre: dalle 16 alle 20, si terrà l’appuntamento “Unisciti alla Croce Rossa” con l’allestimento di un infopoint dove si daranno informazioni sulle modalità di iscrizione al prossimo corso d’accesso, su tutte le attività organizzate dalla nostra Associazione e sui servizi forniti, che meritano l’attenzione sia dei “cittadini fruitori” che dei “cittadini aspiranti volontari”. Sarà possibile acquistare i Panettoni Solidali della Croce Rossa Italiana!

Venerdì 23 dicembre: dalle 16 alle 20, ultimo appuntamento con "Diventa donatore di Sangue" che vedrà il personale CRI impegnato in attività di sensibilizzazione sulla donazione del sangue ed i corretti stili di vita, il cui funzionamento ha bisogno dell'incessante e responsabile cooperazione di tutti!

Ma non è finita qui. Perché ogni giorno – dall’8 al 24 dicembre -i giovani e meno giovani volontari offriranno il servizio gratuito di impacchettamento regali!

«Infine ricordiamo che domenica 11 dicembre saremo presenti in Piazza Vittorio Emanuele II, per la vendita dei Panettoni Solidali, il cui ricavato sarà investito nelle diverse attività che vi abbiamo sommariamente illustrato e che quotidianamente svolgiamo a supporto della popolazione che, oltre alle preziose parole, richiedono anche mezzi e strumenti».