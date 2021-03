Al de Lellis parte il progetto Asl-Croce Rossa Italiana per “avvicinare” i pazienti ricoverati ai propri familiari

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti e Croce Rossa Italiana attivano il progetto “Dona un Sorriso” per i degenti ricoverati presso l'ospedale de Lellis di Rieti che non hanno la possibilità di ricevere visite dai propri familiari date le misure adottate per la prevenzione e il contenimento della pandemia da Covid-19.

Il distanziamento fisico comporta un senso di disorientamento sicuramente amplificato nelle persone ricoverate che non hanno la possibilità di ricevere le visite dei propri parenti. “Dona un Sorriso” ha lo scopo di mettere in contatto, attraverso un Tablet, le persone ricoverate, non a rischio, con i propri familiari.

Il servizio, a favore di coloro che sono impossibilitati a comunicare con la famiglia, è inquadrato all’interno del RFL – Restoring Family Links (ripristino legami familiari) e si tratta per l’Azienda di un segnale di vicinanza e sostegno ai degenti e per Croce Rossa Italiana, di uno storico impegno che esegue fin dal 1869 adattandolo ai diversi contesti.

Le persone interessate, possono prenotare il servizio alla Croce Rossa di Rieti in due modi: telefonando allo 0746-200700 o inviando una email al seguente indirizzo: servizi.rieti@cririeti.org. Le richieste pervenute verranno evase entro il giovedì di ogni settimana. Il servizio si svolgerà il sabato e la domenica in base alle richieste e in orari compatibili con le esigenze dei reparti.

Con l’occasione si ringrazia l’Accademia Nazionale del Peperoncino, delegazione di Rieti 2.0, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa donando i Tablet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA