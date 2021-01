Maria Cristina Tiberi riconfermata alla guida dei Veterani dello Sport sabini: «Il 2021 dovrà essere l'anno della rinascita»

RIETI - Maria Cristina Tiberi rieletta nuovamente presidente dell'Associazione Unvs Carlo Millesimi. La notizia arriva direttamente dall'associazione che, con un comunicato, ha reso noti i nomi e le cariche del Consiglio Direttivo che, insieme alla Tiberi, resterà in carica per altri 4 anni.

Riguardo alla rielezione della presidente, nella nota si legge che: «Ancora una volta al comando dell'Associazione una donna che sul territorio si è sempre prodigata per aiutare lo sport e chi lo pratica. Impegnata da sempre nel sociale e attiva nello sport anche lavorativamente parlando Maria Cristina Tiberi sarà di nuovo impegnata per i prossimi 4 anni nel suo territorio, come già fatto nel 2017 quando fu eletta per la prima volta».

La stessa Tiberi rilascia nel comunicato una prima sentenza dopo la sua rielezione: «Il 2021 dovrà essere un anno di rinascita per lo sport e per tutti gli sportivi».

Nello staff della presidente, come si legge nella nota, ci saranno: Fabio Spadoni (Vicepresidente), Nadia Silveri (Segretario), Luciano Pistolesi (Pres. Revisore dei conti) ed i Consiglieri Luigi Ciace, Donato Perotti, Berardino Giovannelli, Maurizio Simonetti, Alberto Paolucci, Giombattista Macca, Mauro Martellucci e Gianluigi Antonini.

