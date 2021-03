Per il Rieti ora è crisi vera: il Montegiorgio sbanca il Gudini in rimonta (4-2). Foto. Campolo contestato

RIETI - Continua il momento negativo del Rieti, che nel recupero della 14esima giornata, perde 4-2 col Montegiorgio inanellando il quarto ko consecutivo e allungando l'astinenza da vittorie a poco meno di cinquanta giorni. Ora la classifica si fa complicata e la zona playout è a -1.



Una gara, peraltro, iniziata come meglio non si poteva, grazie al rigore trasformato da Tirelli al 6'. Poi un paio di occasioni per raddoppiare, prima del pari di Perini al 37'.

Nella ripresa, pronti-via e Vari trova il nuovo vantaggio (2-1), che al 65' viene vanificato dal pari di Montanaro (2-2). Nel finale, poi, il destro a giro di Cuccù decide il match che Pampano in pieno recupero arrotonda sul definitivo 4-2.

Al triplice fischio la contestazione dei tifosi a squadra e staff. Volano parole grosse.



Il tabellino

Rieti (3-4-1-2): Scaramuzzino 6; Giannetti 5,5, Scognamiglio 5, Montesi 5,5 (87' Signate s.v.); Sadek 5 (60' Brumat 6), Marchi 6, Tirelli 6,5, Zona 5,5; Vari 6,5 (71' Esposito s.v.); Tommasone 5 (74' Prandelli s.v.), D'Alessandris 6 (60' Galvanio 6). A disp. Saglietti, Gualtieri, Tiraferri, Falilò. All. Campolo 5,5.

Montegiorgio (4-3-1-2): Gagliardini 6; Gnaldi 6,5, Ficola 6,5, Perini 6, Montanaro 6,5; Omiccioli 6,5, Santoro 5,5 (56' Zancocchia 6); Misin 6 (56' Cuccù 6,5); Trillini 5,5 (72' Tempestilli s.v.); Albanesi 6 83' Mejias), Mandolesi 6 (61' Pampano 6). A disp. Zizzania, Tempestilli, Lattanzi, Marziali, Cernetti. All. Mengo 7.

Arbitro: Arcidiacono di Acireale 6 (Conte-De Santis).

Marcatori: 6' Tirelli (rig.), 37' Perini, 48' Vari, 65' Montanaro, 80' Cuccù, 93' Pampano

Note: gara a porte chiuse. Ammoniti Scognamiglio, Campolo (R), Montanaro (M).

© RIPRODUZIONE RISERVATA