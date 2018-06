Crisi Elexos: il consiglio comunale da tre giorni tempo al Mise per convocare un nuovo tavolo con tutte le rappresentanze

di Alessandra Lancia

RIETI - Tre giorni di tempo da oggi: sulla crisi alla Elexos - 44 lavoratori sotto licenziamento collettivo - Rieti prova a fare la voce grossa e chiede al Ministero dello Sviluppo di convocare nell’arco di 72 ore un tavolo con tutte le rappresentanze istituzionali e sindacali del territorio.



Primo obiettivo del tavolo, evitare i licenziamenti e consentire il ricorso agli ammortizzatori sociali. Parallelamente si rimetterà mano al processo di reindustrializzazione del sito Schneider di Rieti.



Nell’ordine del giorno votato in serata all’unanimità dal consiglio comunale di Rieti, il sindaco e la giunta sono impegnati anche a coinvolgere la Regione Lazio nella soluzione della vertenza e più in generale a mettere in campo una strategia per uno sviluppo industriale che faccia da collante a un tessuto sociale messo a dura prova dalla crisi economica e dal sisma del 2016, al punto di essere considerato area di crisi complessa.



L’ordine del giorno é stato oggetto di un lungo dibattito non privo di polemiche ma alla fine é stato approvato all’unanimità.

