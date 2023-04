Crisi per Antica Pasta: a rischio gli stipendi di oltre 60 famiglie

RIETI - Quaranta famiglie senza stipendio e almeno altre 20 che potrebbero vivere lo stesso dramma nei prossimi giorni. Esplode nella già disastrata economia reatina il caso Antica Pasta, azienda con sede nella frazione Spinacceto di Greccio, che da venerdì ha bloccato la produzione. L’ultima mensilità pagata ai quaranta lavoratori impiegati nello stabilimento è stata quella di febbraio, poi ad inizio settimana è stato ufficializzato il blocco dei pagamenti.

Ora tremano anche tutti gli impiegati nelle varie ditte che lavorano con il pastificio grecciano, un indotto da almeno 20 posti di lavoro. Dipendenti e sindacati sono stati informati della situazione dai legali di Antica Pasta e, a quanto è stato spiegato, quello che sta accadendo non sarebbe da attribuire direttamente all’azienda.

Alla base del blocco degli stipendi ci sarebbe una vicenda giudiziaria e burocratica che avrebbe portato al congelamento dei conti correnti di Antica Pasta. “Stiamo cercando di chiarire quello che è accaduto, ma in questo momento la priorità è la tutela dei lavoratori e dei posti di lavoro” hanno spiegato i sindacalisti che rappresentano i dipendenti di Antica Pasta. Allo stato attuale lo stabilimento resterà chiuso nei prossimi giorni e, da quel che si apprende, ci sarebbe stata una convocazione per i prossimi giorni per informare ufficialmente i sindacati.