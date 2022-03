Emergenza Ucraina, appello della Cri Rieti: «Possiamo dare una mano con farmaci e presidi sanitari»

RIETI - Oltre alla raccolta fondi a sostegno dell’Ucraina, la Croce Rossa ha attivato anche una raccolta di materiali esclusivamente a carattere sanitario (medicinali e presidi). Il Comitato di Rieti si appella al senso di umanità di tutti i cittadini e le unità sanitarie locali per dare un sostegno concreto a chi sta vivendo le tragiche conseguenze di una guerra.

Si possono donare specifici farmaci o presidi sanitari consegnandoli il lunedì e giovedì dalle ore 18 alle 20 presso la sede del Comitato Croce Rossa di Rieti in Viale per L’Aquila, snc (Ex Bosi). Tutto il materiale raccolto sarà consegnato direttamente alla Squadra Logistica Regionale che provvederà, attraverso una rete solidale e sicura, all’arrivo in loco dei materiali necessari alla salute di chi non ha più una “casa”. Al momento l’iniziativa è prevista per tutto il mese di marzo.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero della Croce Rossa Italiana Rieti: 0746.200700.

Cri Rieti ringrazia tutti coloro che con poco faranno tanto!