Rieti, Cps e i Luoghi del cuore Fai: «Votiamo per restituire alla città un grande pezzo di storia locale»

RIETI - La Cps di Rieti appoggia la campagna della delegazione locale del Fondo Ambientale Italia, invitando la popolazione studentesca a votare «per il restauro del nostro Ospedale Vecchio e della chiesa di Sant’Antonio Abate, il primo già utilizzato come succursale dell’Istituto d’Arte prima e dell’Ipsseoa Costaggini dopo, in gara nel concorso Fai “I Luoghi Del Cuore”».

«Un’importante occasione per far rivivere la nostra città e per far conoscere ai giovani una parte del nostro patrimonio artistico e culturale».

«Tramite il voto dal sito dedicato, potremmo in pochi secondi avere la possibilità di restituire alla nostra città un grande pezzo di storia locale».

