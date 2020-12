Rieti, Covid: prime dosi del vaccino. Da lunedì le prime vaccinazioni per gli operatori sanitari. Ecco i nomi dei primi cinque

RIETI - Primi vaccini antiCovid per il personale sanitario delle province nord del Lazio, vale a dire Rieti e Viterbo.

Come anticipato nei giorni scorsi, le prime dosi, quaranta, sono destinate anche alla Asl di Rieti, dove lunedì prossimo, 28 dicembre, prenderanno il via le vaccinazioni per medici e operatori sanitari.

l 28 dicembre verranno somministrati i primi vaccini al personale sanitario nelle province del Lazio nord, Rieti e Viterbo. Questi i primi 5 operatori a cui verrà somministrato il vaccino nella provincia di Rieti presso l'ospedale San Camillo de Lellis:

Sara Miele, infermiera

Elio Naviganti, infermiere,

Sara Di Sabantonio, infermiera

Donatella Novelli, infermiera

Massimiliano Angelucci, medico.

Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA