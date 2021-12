Somministrate quasi 1.300 terze dosi in una giornata, l'11% dei reatini non vaccinato. Due positivi non vaccinati al momento al pronto soccorso

RIETI - Procede spedita nel territorio della provincia di Rieti la campagna di vaccinazione antiCovid-19. Nella serata di ieri sono state raggiunte le 220.000 somministrazioni. Le terze dosi ad oggi sono 25.000, con il record di somministrazioni, registrato dall’avvio dei richiami, di 1.296 dosi effettuate nella sola giornata di ieri, venerdì 10 dicembre.

APPROFONDIMENTI RIETI Covid: 20 positivi e 24 guariti RIETI Rieti, dal 13 dicembre obbligo di mascherina anche... RIETI Rieti, controlli sul green pass della polizia: 241 accertamenti...

«La percentuale della popolazione over 12 anni vaccinata ha superato l’85%. In provincia di Rieti l’11% circa della popolazione eleggibile ancora non ha effettuato neanche la prima dose di vaccino. Si tratta di un numero esiguo di persone che possono comunque compromettere la sicurezza delle comunità residenti che con tanta fatica la Asl di Rieti sta cercando di salvaguardare. E’ necessario che queste persone comprendano, senza ulteriori indugi, l’importanza del vaccino e aderiscano al più presto alla campagna di vaccinazione. Rileviamo un aumento della pressione sull’ospedale, l’unico presente sul territorio della provincia di Rieti, che ci ha costretti ad aumentare il numero di posti letto, 20 totali e, a riorganizzare l’ospedale in aree distinte “covid” e “non covid”.

Un aumento dei ricoveri, attualmente 10 (8 in regime ordinario e 2 in intensivo tutti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale) e degli accessi in Pronto Soccorso dove ogni giorno arrivano pazienti Covid positivi: due pazienti, uno di 51 e l’altro di 82 anni sono in questo momento in osservazione presso la struttura d’emergenza trasportati dal 118 in Ospedale per forte dispnea (respirazione difficoltosa): entrambi non sono vaccinati».