Mercoledì 20 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Alla luce della nuova ondata di contagi da Covid che sta interessando il territorio della Bassa Sabina (e in generale il Reatino, come l’intera Italia), la IV Comunità Montana Sabina di Poggio Mirteto ha promosso una nuova campagna per l’effettuazione di tamponi rapidi, a costo anche 0 o a prezzo ribassato, da effettuarsi presso le seguenti farmacie: Farmacia Rizzuti di Casperia, Farmacia Coltellini di Poggio Catino, Farmacia Perugini di Torri in Sabina e la Nuova Farmacia Mirtense di Poggio Mirteto.

Le modalità. Potranno usufruire del beneficio economico di 8 euro, e per una sola volta, i cittadini di ogni fascia di età, residenti nei Comuni di Casperia, Configni, Cottanello, Mompeo, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Torri in Sabina e Vacone. Per usufruire del beneficio economico, il cittadino dovrà richiedere alla farmacia il modello dell’autodichiarazione, da compilare e riconsegnare. Il beneficiario dell’agevolazione dovrà pagare alla farmacia l’eventuale differenza del costo del tampone. «L’agevolazione - come spiega il Commissario della IV Comunità Montana Sabina, Stefano Petrocchi - resterà in vigore fino ad esaurimento dei fondi a disposizione». La Comunità Montana Sabina, per fornire questo servizio con i prezzi agevolati, ha stipulato delle convezioni con alcune farmacie del comprensorio, per praticare per l’effettuazione di tamponi rapidi uno sconto di 8 euro rispetto ai prezzi attualmente in vigore.