RIETI - Sei contagi in un giorno e il rischio reale che in alcuni casi possa trattarsi di variante Delta. Il numero totale delle infezioni in provincia sale a 20 e le nuove sono state riscontrate a Poggio Nativo, dove sono positivi 4 membri dello stesso nucleo familiare, uno a Montopoli di Sabina e uno a Castelnuovo di Farfa. In questi ultimi due casi, collegati tra loro, il contagio è avvenuto in Spagna. Sono tornati venerdì dalla penisola iberica Lorenzo Frollini, 29 anni di Montopoli, fondatore e ceo della Flywallet e un collaboratore di Castelnuovo di Farfa, il consigliere comunale Alessio Diamanti, di 30 anni. Entrambi vaccinati in prima dose (Alessio da pochi giorni) erano andati a Barcellona per partecipare come rappresentanza italiana delle startup innovative al Mobile World Congress, fiera internazionale delle connessioni mobili, dal 28 giugno al 1° luglio. Un periodo in cui i due hanno eseguito un tampone ogni 72 ore e rispettato in maniera ferrea le disposizioni anticovid, senza tuttavia riuscire a scampare al contagio. Forse a causa di un sistema di controlli, specie quelli aeroportuali, che presenta ancora falle. «Era il primo evento in presenza dopo tanti da remoto - racconta Frollini - abbiamo partecipato perché la mia azienda ha progettato un dispositivo indossabile (un braccialetto denominato Keyble, ndr) per fare pagamenti, ma anche per il monitoraggio della salute e per eseguire i tracciamenti. Abbiamo fatto 6 tamponi in una settimana e l’ultimo test rapido di venerdì era negativo. Non abbiamo fatto vita mondana, ma ci siamo limitati a spostarci per andare a mangiare e tornare in albergo. Sinceramente ero tranquillo. Avevo fatto la prima dose il 20 giugno e devo dire che, visti i sintomi lievi finora, credo sia servita. Tra sabato e domenica ho avuto un po’ di febbre e mi sono isolato in camera. Prima speravo che fosse un po’ di jet lag, poi ho capito che non era così. Resto chiuso in camera a lavorare e speriamo tra 10 giorni di rifare il tampone e scoprire che è negativo». Lorenzo racconta un’attenzione maniacale, cambiando frequentemente le mascherine e igienizzando fino allo stremo le mani. «Riflettendo, però - aggiunge - negli aeroporti i controlli non sono così ferrei: avevo il referto del tampone, ma quando per errore sulla app della compagnia aerea ho caricato un altro file, lo acquisiva come certificazione Covid anche se non lo era. E sia all’andata che al ritorno, in Italia e in Spagna, nessuno mi ha chiesto il referto del tampone. Abbiamo scoperto all’ultimo minuto che era necessaria la compilazione di un questionario. Tolte le difficoltà a riempirlo, perché il sistema è andato in tilt, preso d’assalto dai passeggeri, era poco utile e aggirabile, visto che chiedeva se si era sottoposti a tampone, ma nessuno verificava se fosse realmente così». Diamanti, consigliere comunale di Castelnuovo di Farfa che in Comune si occupa di sport e gemellaggi, è amareggiato per i disagi e i rischi verso i familiari. «Il pensiero che possa contagiarli è quello che mi angustia di più, perché mi sono spostato per lavoro - ammette. - La prima cosa che mi sento di consigliare a tutti è di spostarsi solo dopo aver completato il ciclo vaccinale, perché è evidente che il virus continua a circolare e una sola dose, specie a pochi giorni di distanza, non è sufficiente. Noi siamo stati costretti per lavoro, ma se deve essere un viaggio di piacere è opportuno aspettare. Anche l’abolizione dell’obbligo della mascherina all’esterno, in Spagna in vigore dal 26, secondo me è prematura, specie se non è seguita da comportamenti di buon senso». Entrambi non presentano sintomi gravi e sono in attesa di sapere quale ceppo del virus abbiano contratto. I loro test sono stati inviati, come gli altri, allo Spallanzani per verificare se si tratta di variante Delta.