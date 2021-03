Rieti, soccorso a una persona sospetto caso di Covid

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti ieri sera nel centro storico del Comune di Orvinio, in Via Manenti, per portare assistenza ai Sanitari del 118 e contestualmente soccorso ad una persona, sospetta Covid 19, colpita da stati febrili. A causa delle precarie condizioni di salute il paziente, una volta assicurato e posizionato all'interno di una specifica barella, è stato portato a terra dal terzo piano della propia abitazione grazie alle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) in dote al Corpo Nazionale e successivamente consegnato ai Sanitari per le cure del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA