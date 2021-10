Rieti, un positivo alla Sisti: scuola media chiusa mercoledì 27 per la sanificazione

Martedì 26 Ottobre 2021, 23:11

RIETI - Scuola media Sisti di Rieti chiusa mercoledì 27 ottobre per sanificazione.

La nota della scuola:

"Comunicazione caso positivo Covid-19 Scuola Secondaria I Grado “Basilio Sisti” Classe 1F - Chiusura per sanificazione

A seguito della comunicazione di positività al Covid-19 ricevuta dai genitori di un alunno della classe 1F della Scuola Secondaria "Basilio Sisti" di questo Istituto, si informano quanti in indirizzo che domani la scuola Secondaria di I grado "Basilio Sisti" resterà chiusa per sanificazione ad opera di ditta specializzata.

Nelle prossime ore le famiglie degli alunni e il personale individuati come contatti stretti del caso positivo riceveranno disposizioni di quarantena e saranno contattati individualmente dalla Asl per tutte le misure e gli adempimenti necessari.

Giovedì 28 ottobre le lezioni riprenderanno regolarmente fatta eccezione per i soggetti sottoposti a quarantena.

La scuola dell’Infanzia "Borgo Santa Lucia" e la Scuola Primaria "Luigi Minervini" funzioneranno regolarmente".