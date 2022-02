Covid, 25 i ricoverati al de Lellis di cui 3 in terapia intensiva

RIETI - Campagna vaccinale antiCovid-19. La Asl di Rieti nella giornata odierna raggiunge le 273.000 somministrazioni eseguite sul territorio della provincia di Rieti.

67.000 sono le somministrazioni in terza dose, 105.000 le somministrazioni in prima dose e 104.000 le somministrazioni in seconda dose.

Il numero di vaccinazioni pediatriche fascia 5-11 anni raggiunge quota 2.200.

Lunedì 21 febbraio avvio campagna itinerante con camper nelle scuole del reatino. A partire dalle ore 12:30 le equipe vaccinali della Asl di Rieti saranno presenti presso l’Istituto comprensivo Marconi – Sacchetti Sassetti (sede centrale - via Ludovico Canali). Alle ore 14:30 circa saranno presenti presso l’Istituto comprensivo Angelo Maria Ricci (ingresso via Micioccoli). Alle ore 15:30 saranno presenti presso l’Istituto comprensivo Luigi Minervini – Basilio Sisti (piazza Bachelet). Martedì 22 febbraio il camper della Asl di Rieti si sposterà in Sabina, nel comune di Poggio Moiano, presso l’Istituto comprensivo Ferruccio Ulivi (scuola secondaria) e successivamente presso la sede (scuola dell’infanzia) del medesimo Istituto, nel comune di Frasso Sabino.

Ad oggi sono 272.595 il numero di tamponi per la ricerca del virus da SARS CoV-2 eseguiti sul territorio della provincia di Rieti.

Ricoveri Covid-19: attualmente presso il Presidio ospedaliero di Rieti sono ricoverati 25 pazienti: 2 in UDI/Covid, 20 in Malattie Infettive, 3 in Terapia Intensiva.