Covid, 28 i pazienti ricoverati al de Lellis di cui 2 in terapia intensiva

RIETI - Campagna vaccinale antiCovid-19: nella giornata odierna la Asl di Rieti sfiora il tetto delle 266.000 somministrazioni eseguite sul territorio della provincia di Rieti. Nel dettaglio, il totale delle somministrazioni raggiunge quota 265.970.

62.000 sono invece le somministrazioni in terza dose: dal 1° gennaio ad oggi sono state eseguite 19.018 terze dosi.



Sono 103.367 le somministrazioni in prima dose: dal 1° gennaio a oggi sono state eseguite 2.381 prime dosi.

Il numero di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario sono invece 101.000: dal 1° gennaio ad oggi sono state eseguite 3.182 seconde dosi.

Tamponi rilevamento virus da Sars CoV-2: il numero totale di tamponi raggiunge quota 237.323. Dal 1° gennaio ad oggi il numero di tamponi eseguiti sul territorio della provincia di Rieti sono 69.278.

Ricoveri Covid-19: il numero di pazienti ricoverati presso il Presidio Ospedaliero di Rieti sono attualmente 28. 5 pazienti in UDI/Covid, 21 pazienti in Malattie Infettive, 2 pazienti in Terapia Intensiva.