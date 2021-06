Mercoledì 30 Giugno 2021, 00:10

RIETI - All’ospedale San Camillo de’ Lellis di Rieti chiudono i reparti Covid. Quei luoghi che si erano dovuti ricavare all’interno della struttura ospedaliera per rispondere alla richiesta di posti letto per accoglieere i contagiati più gravi, possono tornare alle loro funzioni di origine.

I ricoveri per il virus nel nosocomio reatino non ci sono più. I mesi in cui i posti letto occupati da persone che avevano contratto il Coronavirus sfioravano le 60 unità sono finalmente lontani. I padiglioni dell’area chirurgica e dell’area medica nei quali erano stati allestiti i reparti Covid (dove era prevista anche una zona di terapia sub - intensiva) possono finalmente essere restituiti alle attività per cui erano nati. Ciò non vuol dire che l’ospedale non sia più attrezzato alle emergenze, al contrario. Qualora dovesse presentarsi una nuova ondata, eventualità che nessuno si augura, medici e infermieri sanno già come agire e un piano già collaudato prevede il trattamento di casi covid nel reparto di Malattie infettive.

Pandemia

La situazione ospedaliera va di pari passo con l’andamento della curva dei contagi che ieri, come il giorno precedente, ha segnato zero contagi e zero guariti. Un dato, quello delle infezioni, come mai era capitato, che ha coinciso nelle ultime 24 ore con quello registrato nelle altre regioni del Lazio. Tutte ieri hanno fermato le loro curve a zero positivi. Il totale delle persone affette da Covid in provincia di Rieti resta stabile a quota 12, con i due centri maggiori di Rieti e Fara Sabina, rispettivamente con 4 e 2 positivi, vicinissimi a raggiungere l’obiettivo Covid free. Lo stesso che, attraverso la campagna vaccinale, punta a raggiungere e a mantenere la Asl di Rieti.