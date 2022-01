Rieti, dieci pazienti ricoverati in ospedale nel reparto Medinef positivi al Covid

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica che presso il reparto Medinef del presidio ospedaliero di Rieti, sono state registrate 10 positività al Covid-19 di pazienti che avevano contratto il virus nei giorni precedenti, all'esterno dell'ospedale. La direzione dell'ospedale ha prontamente spostato i pazienti in aree covid dedicate. I pazienti al momento risultano tutti asintomatici: 2 sono stati dimessi e posti in quarantena presso il loro domicilio, 4 sono stati trasferiti in degenza infermieristica covid per impossibilità di isolamento al domicilio e 4 in malattie infettive perché non dimissibili per la patologia di base. Contemporaneamente sono state poste in essere tutte le azioni igienico sanitarie per la sicurezza degli altri pazienti e del personale sanitario.