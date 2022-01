Vaccinazioni anti Covid: nuovo open day vaccinale per la fascia 12-17 anni

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica che domenica 23 gennaio presso il centro vaccinale Rieti-Cittaducale ex Bosi si svolgerà un nuovo Open Day dedicato alla fascia di età 12-17 anni.

L’Open Day si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 20:00 con prenotazione diretta sul posto.

Prosegue la collaborazione tra la Asl di Rieti e la Npc Rieti Pallacanestro. Come accaduto la scorsa domenica, i ragazzi che decideranno di vaccinarsi durante l’Open Day riceveranno un ingresso omaggio per assistere ad un mach casalingo della Kienergia Rieti, nel rispetto delle misure di contenimento da Sars CoV-2 previste per stadi e palazzetti.

I giovani, al termine della somministrazione del vaccino riceveranno una card in cui sarà riportato un indirizzo e-mail a cui inviare il proprio nome, cognome e numero telefonico e che permetterà di ricevere dalla società sportiva la data nella quale si potrà usufruire dell'ingresso omaggio.