Npc, un'altra positività nel gruppo squadra messa in quarantena dalla Asl: salta il match a Latina

RIETI - La Npc Rieti comunica che a seguito dei tamponi effettuati ieri è stata riscontrata un'ulteriore positività all'interno del gruppo squadra che è stata messa in quarantena fiduciaria dalle autorità sanitarie locali. Npc Rieti è in contatto con la società Benacquista Assicurazioni Latina e con le autorità federali ed LNP per spostare la partita prevista per oggi e ricalendarizzarla.



