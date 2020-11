La scuola ai tempi del Covid, De Marco: «Alla "Merini" una sinergia vincente»

RIETI - La professoressa Irene De Marco, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Alda Merini, fa il punto sulla gestione della quarantena fiduciaria di diverse classi della primaria e della secondaria di primo grado che negli ultimi giorni specialmente ha messo a dura prova l'Istituto.



«Sebbene continui l'azione erosiva del Covid-19 all'interno delle Istituzioni Scolastiche, l'Istituto Comprensivo Statale “Alda Merini” di Rieti, forte della sinergia fra tutte le componenti afferenti alla scuola - Famiglie, Docenti, Ata - si organizza per contenerne gli effetti devastanti - afferma De Marco - L’Ordine prioritario è garantire l'apprendimento ed il successo formativo dei giovani discenti che calcano le aule dei sei plessi, dislocati nell’area nord-est della città. È così per salvaguardare il benessere degli alunni della SSIG dalla tarda serata di ieri fino alle prime ore della mattinata odierna è tutto un comunicare, avvisare , progettare. La DDI (Didattica Digitale Integrata) e la didattica in presenza vengono velocemente rimodulate per chi, a scuola mattina ha potuto esserci e per chi, da casa,è stato assorbito dal fluire di immagini e parole davanti ad uno schermo».



«Nuove strategie di apprendimento vengono sperimentate, vagliate, armonizzate per dare a ciascuno il suo nei tempi e nei modi utili a tutti, mentre il personale scolastico collaborando con gli esperti della disinfezione si prodigano per fare in modo che la mattina alle 8 tutti gli ambienti possano risultare sanificati e puliti, pronti per accogliere i nostri alunni. Dopo un imponente lavoro di squadra, di docenti, collaboratrici scolastiche e genitori, non possono che esprimere tutta la mia soddisfazione nel constatare che la Scuola è riuscita a salvaguardare il diritto all'apprendimento dei circa trecento giovani adolescenti, le cui famiglie hanno riposto piena fiducia nell'operato di quella Istituzione Scolastica - conclude De Marco - Grazie a voi tutti!».

