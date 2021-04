A Magliano Sabina tre giorni di chiusura delle aree verdi

RIETI - Tre giorni di chiusura per le aree verdi. I cittadini di Magliano Sabina oggi, domani e dopodomani dovranno dire addio all'ipotesi di fare una passeggiata o una corsetta ai giardini pubblici o in pineta. L'ordinanza di chiusura, che si aggiunge ai divieti già imposti a livello nazionale dalla vigilia di Pasqua e fino al giorno di Pasquetta, è stata firmata dal sindaco Giulio Falcetta ed è tesa a scongiurare che nei giorni di festa si vengano a creare, complici le belle giornate, assembramenti in questi luoghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA