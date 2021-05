Covid 19 a Rieti, la gestione dell’emergenza è diventata un libro

RIETI - Covid 19 a Rieti: si intitola così il libro a cura della dottoressa Marinella D’Innocenzo e del professor Giorgio Banchieri che ripercorre metodologie, strumenti ed esperienze degli operatori sanitari e sociali di Rieti nella prima fase della pandemia.

Il libro, pubblicato grazie alla Fondazione Varrone, raccoglie le testimonianze di quanti hanno vissuto l’emergenza sanitaria che ha investito anche il reatino a partire dal febbraio 2020, dai direttori e responsabili delle Unità operative e dei Servizi di prima linea dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti – agli Amministratori e alle Istituzioni maggiormente impegnate sul territorio.

Capitolo dopo capitolo emerge una trattazione del Covid-19 non solo come un’emergenza sanitaria ma come un acceleratore di cambiamenti delle politiche e dell’organizzazione della sanità pubblica sul territorio, di cui sarà fondamentale tenere conto ora che il servizio sanitario nazionale si prepara ai nuovi compiti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il libro sarà presentato mercoledì 26 maggio alle 11 nell’ex Chiesa San Giorgio in una conferenza aperta anche alla Stampa; al saluto del presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio seguirà l’introduzione del Direttore Generale della Asl Marinella D’Innocenzo, la presentazione del volume del professor Giorgio Banchieri, l’intervento del sindaco di Contigliano Paolo Lancia – primo Comune in zona rossa nel reatino – e le conclusioni del Vescovo di Rieti Domenico Pompili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA