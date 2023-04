Covid: deceduto un uomo. Sono 21 i nuovi positivi e in 54 sono guariti in quattro giorni

RIETI - Covid: Si registra un decesso: un uomo di 78 anni (OGP Rieti – paziente fragile/complesso).

All’esito delle indagini eseguite, in quattro giorni, si registrano 21 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.

Rieti (11) – Amatrice (1) – Borgorose (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Casaprota (1) – Cittaducale (1) – Greccio (2) – Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (1) – Rivodutri (1).



Si registrano 54 nuovi guariti.

(21) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borbona – (1) Borgorose – (1) Cantalice – (2) Cantalupo in Sabina – (3) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (1) Contigliano – (5) Fara in Sabina – (1) Leonessa – (1) Orvinio – (1) Pescorocchiano – (2) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (4) Posta – (1) Pozzaglia Sabina – (1) Roccantica – (2) Scandriglia.



Numero tamponi eseguiti: 386.

Totale tamponi eseguiti: 505.208.

Totale positivi: 48.