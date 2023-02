Covid: sono 8 i nuovi positivi e in 15 sono guariti

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 8 nuovo soggetto positivo al test SARS CoV-2.

Cantalupo in Sabina (2) – Cittaducale (1) – Fara in Sabina (3) – Montopoli di Sabina (1) – Poggio Mirteto (1).



Si registrano 15 nuovi guariti.

(2) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Borbona – (1) Borgorose – (2) Castel di Tora – (2) Cittaducale – (1) Colle di Tora - (2) Fara in Sabina – (1) Montopoli di Sabina – (1) Scandriglia – (1) Torricella in Sabina.



Numero tamponi eseguiti: 70.

Totale tamponi eseguiti: 493.251.

Totale positivi: 109.