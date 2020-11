Attivato all’Oasi francescana di Greccio il primo “Covid Hotel” assistito presente nel Reatino

RIETI - A partire da oggi, 27 novembre, entra in funzione il primo “Covid Hotel” assistito presente sul territorio della provincia di Rieti, presso l’Oasi Francescana Gesù Bambino di Greccio.

La struttura protetta per pazienti malati di Covid, è dotata di 92 posti letto complessivi, tutti in camera singola.

La struttura protetta, gestista per la parte sanitaria e logistica da personale sanitario e socio sanitario della Asl di Rieti, può accogliere soggetti positivi per Covid-19, con sintomi lievi ma stabili e senza gravi comorbilità in atto, asintomatici, non critici, o in via di guarigione, autosufficienti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di un supporto familiare e/o idoneità dell’abitazione, possono essere assistiti presso tale struttura.

