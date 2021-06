Giovedì 24 Giugno 2021, 00:20

RIETI - Nella mappa della pandemia del Reatino sono rimasti una manciata di territori a contare casi di Coronavirus. Su 73 comuni, 60 sono ormai Covid free mentre continuano a registrare infezioni (seppure in numero limitato) Amatrice, Borgorose, Contigliano, Fara Sabina, Forano, Rieti, Rocca Sinibalda, Selci, Torricella in Sabina e Turania. Cifre lontanissime (per fortuna) da quelle di marzo e aprile, quando ad essere colpiti erano quasi 60 territori. Tuttavia, ieri, c’è stato il 312esimo decesso dall’inizio della pandemia. La vittima è un uomo di 81 anni che era ricoverato in un’azienda ospedaliera di Roma. La giornata si è chiusa con un positivo, nel Comune di Torricella in Sabina, e 5 guariti, rispettivamente, ad Amatrice, Magliano Sabina, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto e Selci. Il tasso di positività, dopo nove giorni a zero contagi, in rapporto ai 255 tamponi eseguiti, è dello 0.39%. Attualmente in provincia di Rieti restano 21 persone affette da Covid-19.