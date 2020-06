Coronavirus, Rieti Covid free, tutti guariti nel capoluogo: «Ma serve tenere alta la guardia»

RIETI - «È con grande soddisfazione che possiamo annunciare che, in base ai dati forniti dalla Asl, da oggi nella Città di Rieti non ci sono più casi di persone positive al Covid-19. I guariti salgono a 170. Invitiamo comunque a non abbassare la guardia, riprendendo le varie attività economiche, sociali e istituzionali sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie». È quanto dichiara l'assessore alla Protezione Civile, Onorina Domeniconi

