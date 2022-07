Aumento dei contagi da Covid, sospeso l'accesso ai visitatori del de Lellis dal 23 al 31 luglio

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, considerato l'andamento dell'epidemia da Sars-CoV-2, l’aumento della curva dei contagi e di conseguenza, la possibilità di trasmissione crociata visitatore - paziente, comunica la necessità di effettuare una temporanea sospensione dell'accesso dei Visitatori/Soggetti esterni presso il Presidio Ospedaliero di Rieti dal 23 al 31 luglio 2022.



L'accesso al Presidio Ospedaliero di Rieti sarà comunque consentito a:



Accompagnatori delle donne in gravidanza: l’accesso (nella fase peri-partum e post-partum) è consentito solo se in possesso di Certificazione Verde COVID-19 con l’aggiunta dell’esecuzione di tampone nasale antigenico o molecolare negativo (il tampone eseguito ha una validità di 48h).

Accompagnatori/Caregivers (senza limite orario e senza controllo di Certificazione Verde COVID-19) di: pazienti minori (anche per prestazioni ambulatoriali); pazienti in fine vita, grandi anziani (ultraottantenne), presenza di barriere linguistiche, pazienti con disabilità (anche con riconoscimento dell’art. 3 c. 3 legge 104/92) - (anche per prestazioni ambulatoriali).

Per tutti gli Accompagnatori/Caregivers permane l’obbligo di uso della mascherina FFP2 e l’igiene delle mani.

Il Personale della ditta Sistemi di Sicurezza di Servizio al Check Point – Cordone Sanitario, oltre al controllo della Certificazione Verde COVID-19 secondo le modalità riportate sopra, consentirà l’accesso solo a coloro che sono muniti di maschera FFP2 e, come di consueto, dopo la verifica della normale temperatura corporea.