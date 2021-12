Lunedì 20 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Il Covid mette in ginocchio la Kienergia Npc Rieti. Non si tratta di qualche caso isolato, ma di un vero e proprio focolaio. Il responso dei tamponi molecolari, arrivato nella sua completezza solo ieri in tardissima mattinata, non ha lasciato spazi a dubbi: sono 12 i positivi nel gruppo squadra amarantoceleste, 7 atleti e 5 dello staff tecnico. Tutto il team è ora in isolamento. Ieri pomeriggio è arrivata anche la comunicazione di Rimini, avversario della Npc la scorsa settimana: rinviata la gara contro Ancona per la presenza di molteplici positività al tampone rapido nel gruppo squadra romagnolo.

Il punto

Le prime positività della Npc erano state riscontrate venerdì in tarda serata, al controllo dei tamponi rapidi. Erano almeno 3 i casi rilevati e la Npc aveva subito condiviso il problema con lo staff del Real Sebastiani Rieti: le due squadre, infatti, si sarebbero dovute incontrare ieri pomeriggio alle 18 al PalaSojourner per il primo storico derby di campionato. Una sfida che valeva il secondo posto in classifica nel girone C di serie B. Nella mattinata di sabato era stato dato un primo annuncio per un possibile rinvio della partita, ufficializzato poi nel tardo pomeriggio quando i risultati dei molecolari hanno confermato quelli dei tamponi rapidi. Stamattina sono previsti i tamponi di controllo per le ragazze della Npc Woman (serie B), da 3 giorni isolate nella foresteria della società dopo un caso di positività.

Il presidente

«È una situazione disastrosa»: sono state queste le prime parole di Giuseppe Cattani ieri in tarda mattinata. Il patron della Npc non ha nascosto la sua amarezza: «Noi siamo al top in quanto a prevenzione – ha spiegato – ci preoccupiamo di sanificare sempre gli ambienti, imponiamo il rispetto di rigide regole e facciamo controlli periodici malgrado non siano obbligatori. Non capisco se siamo sfortunati oppure se c’è qualcosa che sfugge a noi o agli altri». Il presidente ha dovuto fare di necessità virtù, preoccupandosi di svolgere in prima persona le operazioni pratiche incluso il ritiro di farmaci, la predisposizione dell’invio di pasti e generi di prima necessità per i ragazzi isolati. «Ho fatto tutto con grande piacere – conclude Cattani – anche con l’aiuto di alcune attività commerciali che da sempre ci sono vicine».

Il recupero

Ora saranno necessari tra i 7 e 10 giorni per “liberare” i negativi e 12 per ripetere i tamponi dei positivi. Solo dopo si potrà pensare alla ripresa degli allenamenti, non prima del 3 gennaio. Il derby si dovrebbe recuperare il 12: tra il 9 e il 16 gennaio, quindi, ci saranno 3 partite fondamentali per la classifica. L’incubo della scorsa stagione - la Npc costretta a giocare con gli uomini contati e culminata con la retrocessione - torna ad aleggiare sulla testa dei reatini. «Spero davvero di non rivivere quei giorni» conclude Cattani.