Covid: sono 76 i nuovi positivi 109 i guariti

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 76 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.

Rieti (26) – Antrodoco (1) - Belmonte in Sabina (1) - Borgorose (3) - Cantalice (3) – Cantalupo in Sabina (2) - Castel di Tora (1) - Castel S. Angelo (1) - Cittaducale (5) - Contigliano (1) – Fara in Sabina (4) – Frasso Sabino (2) - Montasola (1) - Monteleone Sabino (2) - Montopoli di Sabina (3) - Poggio Bustone (2) - Poggio Mirteto (1) - Poggio Moiano (2) - Poggio Nativo (1) - Rivodutri (2) - Scandriglia (3) - Stimigliano (2) - Tarano (1) - Toffia (1) - Torri in Sabina (2) - Torricella in Sabina (2).

Si registrano 109 nuovi guariti.

(31) Rieti – (1) Amatrice - (4) Antrodoco - (4) Borgorose – (5) Cantalice – (5) Cantalupo in Sabina - (1) Casperia - (1) Castel S. Angelo - (10) Cittaducale – (2) Collevecchio - (3) Cittareale – (5) Contigliano - (13) Fara in Sabina – (3) Forano - (3) Greccio - (1) Leonessa - (1) Mompeo - (1) Montasola - (3) Montopoli di Sabina – (2) Poggio Bustone - (3) Poggio Catino – (3) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (2) Posta - (2) Scandriglia – (1) Selci - (1) Stimigliano.

Numero tamponi eseguiti: 327.

Totale tamponi eseguiti: 424.984.

Totale positivi: 812.