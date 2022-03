Cluster al carcere di Rieti, la Asl: «La situazione è sotto stretto controllo, detenuti in buone condizioni»

RIETI - In merito al cluster circoscritto presso la Casa Circondariale di Rieti – Nuovo Complesso, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica che «la situazione, grazie all’azione costante dell’Unità Covid che lavora in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria del Carcere, è sotto stretto controllo e si è proceduto ad adottare tutte le misure del caso. Al momento, i casi rilevati, 99 in tutto a seguito del monitoraggio quotidiano effettuato sui detenuti, sono tutti asintomatici o paucisintomatici in buone condizioni cliniche e pertanto non necessitano di ricovero ospedaliero. Come sottolineato, il cluster è circoscritto e monitorato costantemente dall’Unità Covid che, come da protocolli, effettua controlli capillari e diffusi con continui tamponi di screening ai detenuti e allo stesso personale che opera all’interno del Carcere, con un sequenziamento sistematico dei tamponi per seguire l’evoluzione del virus».