Covid, l'appello della Asl: «Tenere alta la guardia». Ad Amatrice e Osteria Nuova in vista nuovi centri vaccinali

RIETI - «Ci aspettano ancora settimane difficili per l’emergenza covid19. L’innalzamento della curva dei contagi, l’aumento di positività riscontrate nelle scuole primarie e secondarie, con un sostanziale abbassamento dell’età media e la situazione particolarmente delicata in cui versano alcuni comuni, anche della vicina Umbria, ci obbligano a tenere alta la guardia», inizia così la nota della Asl di Rieti.

«La nostra azione prosegue incessante su due diversi fronti: quello del contenimento del virus, attraverso il contact tracing e l’esecuzione dei tamponi molecolari e dei test antigenici e della prevenzione, attraverso la campagna vaccinale anti covid19 che, con il passare delle settimane, sta coinvolgendo larga parte della popolazione».

«Dai cittadini, dai giovani, dai maturandi che tra qualche giorno festeggeranno i 100 giorni all’esame di Stato, ci aspettiamo anche oggi, come è accaduto ieri e speriamo nel prossimo futuro, il massimo senso del rigore, del rispetto, dell’attenzione nell’adottare le norme che sono in campo, per sé stessi e per il bene dei propri cari. Ora che la meta è più vicina, grazie alla vaccinazione, non possiamo permetterci passi indietro».



Intanto a oggi sono 11.625 le dosi di vaccino anti-covid19 somministrate in provincia di Rieti. Il numero di prenotazioni si attesta a quota 16.476.



Con i centri vaccinali già attivi presso l'ex Bosi a Rieti, il Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie, la Casa della Salute di Magliano Sabina e il Distretto 2 Salario-Mirtense, la Asl di Rieti sta lavorando per attivare altri centri vaccinali territoriali, ad Amatrice e Osteria Nuova per raggiungere, più velocemente, un numero maggiore di cittadini.

