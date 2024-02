Al Teatro Flavio Vespasiano arrivano gli Impulse, cover band dei Pink Floyd

RIETI - Il Teatro Flavio Vespasiano si apre alla grande musica. Il 21 aprile alle ore 18 in programma il concerto degli “Impulse”, una delle cover band dei Pink Floyd più famose e apprezzate in Italia.

I biglietti, dal costo di 20 euro, saranno in vendita nei giorni 22-23-24 febbraio presso il botteghino del Teatro Flavio Vespasiano negli orari 10-13 e 16-20 e su Ticketone dal 26 febbraio.

La band – composta da Simone Marino vocals, guitars, Fabio Potenziani vocals, guitars, Denis Tesselli vocals, Alessandro Russo keyboards, Carlo Di Tore Tosti bass, Riccardo Macrì drums, Clara Trucchi vocals, Valentina Ciaffaglione vocals e Lorenzo Perracino sax - nasce nel 2008 e il suo repertorio spazia da esibizioni a tema, con serate dedicate ad album o live specifici, all’esecuzione di vere e proprie greatest hits. L'energia e la passione con cui gli Impulse ripercorrono nei loro live la lunga carriera del gruppo inglese, unita all'attenzione per i dettagli, fanno in modo che la band sia attualmente considerata un punto di riferimento per chi ama provare dal vivo le emozioni associate alla musica dei Pink Floyd.

«Ancora una bella novità per il Teatro Flavio Vespasiano – spiega l’assessore alla cultura, Letizia Rosati – Il nostro obiettivo è offrire una vasta gamma di spettacoli in grado di parlare ad un pubblico diverso e sempre più numeroso e siamo sicuri che anche questo tributo ai Pink Floyd riscuoterà il successo che stiamo registrando per gli altri spettacoli proposti nella stagione teatrale insieme ad Atcl».